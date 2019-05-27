الباحث الجزائري يحيى زبير: لقد "تم فرض الطابع الإسرائيلي" على نزاع الصحراء الغربية

أكد الأستاذ في العلاقات الدولية ، يحيى زبير ، أنه تم فرض الطابع الإسرائيلي على النزاع في الصحراء الغربية معتبرا أنه يراد فرض وضعية احتلال واقعية. و قال الباحث الجزائري أثناء ملتقى متعدد التخصصات بعنوان "الصحراء الغربية - أنباء عن قضية قديمة" الذي افتتحت أشغاله اليوم الاثنين بأميان هو-دو-فرانس "إن فرض الطابع الإسرائيلي على نزاع الصحراء الغربية يتمثل في اكتساب أقاليم و بناء مستوطنات و جعل هذا النوع من الاحتلال يوافق عليه المجتمع الدولي".

و حسب الباحث ، يحيى زبير ، فهذا نموذج من الاحتلال الإسرائيلي الذي تم تسويقه في نزاع الصحراء الغربية بين المملكة المغربية والشعب الصحراوي.

و قال ، يحيى زبير ، "يراد فرض واقع معين لاسيما من جهة القوى الكبرى. ففرنسا تساند المغرب في النزاع و الولايات المتحدة الأمريكية تساند إسرائيل" ، مشيرا ، أن فرنسا "تدعم المغرب و تتركه يحتل الأقاليم الصحراوية و خير دليل على ذلك قضية حقوق الإنسان التي رفضت فرنسا إدماجها في عهدة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو".

بيار فارمارن : لا توجد أي علاقة سيادية بين المغرب و إقليم الصحراء الغربية

و في اليوم الأول من هذا اللقاء الدولي الذي نظمته جامعة بيكاردي جول فارن بالشراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي، تم التطرق إلى النزاع من وجهة نظر مقاربة استعمارية للإقليم و مقاربة مغربية للإقليم كقوة محتلة و مقاربة قانونية لفكرة الإقليم و الفائدة الاقتصادية لإقليم الصحراء الغربية.

و في هذا الشأن، استعرض الأستاذ المساعد في التاريخ، بيار فارمارن تاريخ إقليم الصحراء الغربية و شعبها، مشيرا إلى أنه لا توجد أي علاقة سيادية بين المغرب و إقليم الصحراء الغربية.

فيليب لوكلير :كارثة نهب الثروات الطبيعية

أكد فيليب لوكلير، رئيس مشارك في جمعية التضامن مع الشعب الصحراوي بلورين أن المغرب من خلال منطقه الاستعماري و احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية الذي لم تعترف بسيادته أي دولة ، يقوم بنهب الثروات الطبيعية لهذا الإقليم مع موافقة العديد من البلدان.

و في تدخل له باسم أصدقاء شعب الصحراء الغربية، بين ذات المتحدث مستندا على الأرقام كيف استفاد المغرب من هذا الاستعمار لكسب ثروات و نهب الثروات الصحراوية بالتآمر مع زبانيته ألا و هم الاتحاد الأوروبي و روسيا و كندا ونيوزيلندا و تركيا و الصين و الهند.

و يتمثل الموضوع الآخر الذي تم تناوله في "أي حكومة للصحراء الغربية" حيث استعرض ممثل جبهة البوليساريو أوبي بوشراية بشير هياكل الدولة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في مخيمات اللاجئين بتندوف و في الأقاليم المحررة.

و في النهج العملي لتمثيلية الصحراء الغربية أشار ، أوبي بوشراية ، أن جبهة البوليساريو هي حركة تحررية تجمع جميع التيارات السياسية و ليس حزبا واحدا، قائلا : "جبهة البوليساريو تواصل كفاحها لضمان استمراريتها من أجل استقلال الصحراء الغربية".

و يتواصل الملتقى إلى غاية يوم غد الثلاثاء مع مواضيع أخرى سيقدمها المتدخلون طوال اليوم لاسيما سكان الصحراء الغربية و دور المنظمات الدولية و العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي و الصحراء الغربية.

المصدر : وأج