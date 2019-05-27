الباحث الجزائري يحيى زبير: لقد "تم فرض الطابع الإسرائيلي" على نزاع الصحراء الغربية

27/05/2019 - 23:15

أكد الأستاذ في العلاقات الدولية ، يحيى زبير ، أنه تم فرض الطابع الإسرائيلي على النزاع في الصحراء الغربية معتبرا أنه يراد  فرض وضعية احتلال واقعية. و قال الباحث الجزائري أثناء ملتقى متعدد التخصصات بعنوان "الصحراء الغربية -  أنباء عن قضية قديمة" الذي افتتحت أشغاله اليوم الاثنين بأميان  هو-دو-فرانس  "إن فرض الطابع الإسرائيلي على نزاع الصحراء الغربية يتمثل في اكتساب أقاليم و بناء مستوطنات و جعل هذا النوع من الاحتلال يوافق عليه المجتمع الدولي".

و حسب الباحث ، يحيى زبير ، فهذا نموذج من الاحتلال الإسرائيلي الذي تم تسويقه في نزاع  الصحراء الغربية بين المملكة المغربية والشعب الصحراوي.

و قال ، يحيى زبير ، "يراد فرض واقع معين لاسيما من جهة القوى الكبرى. ففرنسا تساند المغرب  في النزاع و الولايات المتحدة الأمريكية تساند إسرائيل" ، مشيرا ، أن فرنسا "تدعم  المغرب و تتركه يحتل الأقاليم الصحراوية و خير دليل على ذلك قضية حقوق الإنسان  التي رفضت فرنسا إدماجها في عهدة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في  الصحراء الغربية "المينورسو".

بيار فارمارن : لا توجد أي علاقة سيادية بين  المغرب و إقليم الصحراء الغربية

و في اليوم الأول من هذا اللقاء الدولي الذي نظمته جامعة بيكاردي جول فارن  بالشراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي، تم التطرق إلى النزاع من وجهة نظر  مقاربة استعمارية للإقليم و مقاربة مغربية للإقليم كقوة محتلة و مقاربة  قانونية لفكرة الإقليم و الفائدة الاقتصادية لإقليم الصحراء الغربية.

و في هذا الشأن، استعرض الأستاذ المساعد في التاريخ، بيار فارمارن تاريخ  إقليم الصحراء الغربية و شعبها، مشيرا إلى أنه لا توجد أي علاقة سيادية بين  المغرب و إقليم الصحراء الغربية.

فيليب لوكلير :كارثة نهب الثروات الطبيعية

أكد فيليب لوكلير، رئيس مشارك في جمعية التضامن مع الشعب الصحراوي بلورين أن  المغرب من خلال منطقه الاستعماري و احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية الذي لم تعترف بسيادته أي دولة ، يقوم بنهب الثروات الطبيعية لهذا الإقليم مع موافقة  العديد من البلدان.

و في تدخل له باسم أصدقاء شعب الصحراء الغربية، بين ذات المتحدث مستندا على الأرقام كيف استفاد المغرب من هذا الاستعمار لكسب ثروات و نهب الثروات الصحراوية بالتآمر مع زبانيته ألا و هم الاتحاد الأوروبي و روسيا و كندا ونيوزيلندا و تركيا و الصين و الهند.

و يتمثل الموضوع الآخر الذي تم تناوله في "أي حكومة للصحراء الغربية" حيث  استعرض ممثل جبهة البوليساريو أوبي بوشراية بشير هياكل الدولة للجمهورية  العربية الصحراوية الديمقراطية في مخيمات اللاجئين بتندوف و في الأقاليم  المحررة.

و في النهج العملي لتمثيلية الصحراء الغربية أشار ، أوبي بوشراية ، أن  جبهة البوليساريو هي حركة تحررية تجمع جميع التيارات السياسية و ليس حزبا  واحدا، قائلا : "جبهة البوليساريو تواصل كفاحها  لضمان استمراريتها من أجل  استقلال الصحراء الغربية".

و يتواصل الملتقى إلى غاية يوم غد الثلاثاء مع مواضيع أخرى سيقدمها المتدخلون طوال اليوم لاسيما سكان الصحراء الغربية و دور المنظمات الدولية و العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي و الصحراء الغربية.  

المصدر : وأج

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