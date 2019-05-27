" قيادي في حماس : صفقة القرن" تستهدف بشكل رئيسي ابتلاع الضفة الغربية

قال عضو بالمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين إن خطة التسوية الأمريكية المرتقبة والمعروفة باسم "صفقة القرن" تستهدف بشكل رئيسيي ابتلاع الضفة الغربية المحتلة.واستبعد القيادي بـ "حماس " سهيل الهندي في تصريحات صحفية اليوم وجود أي مساع خارجية لإقامة دولة في قطاع غزة وأجزاء من منطقة سيناء المصرية مجددا التأكيد على رفض حركته إقامة "دولة بغزة أو دولة فلسطينية بدون قطاع غزة".

وبخصوص المصالحة الفلسطينية أكد الهندي أن مصر "جددت مؤخرا جهودها في إطار المصالحة الفلسطينية"ي معربا عن مله في أن تحدث تلك الجهود "اختراقا حقيقيا في الملف".وقال في هذا الشأني "نأمل أن تحدث الجهود المصرية اختراقا في هذا الملف قريبا وأن تنزل حركة فتح عن الشجرةوأن نحدث نقلة نوعية في هذا الموضوع في الشهور القادمة".

ومنذ عام 2007 يسود انقسام سياسي فلسطيني بين فتح وحماس ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه. وشدد الهندي على أن حركته لديها استعداد كبير لتحقيق المصالحة معتبرا إياها :" بعدا استراتيجيا لحماس".

وسجل أن المعطيات التي تعيشها القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عامي بحاجة ملحة إلى ضرورة إنجاح المصالحة ، مؤكدا أن حركته على استعداد لـ"تقديم المزيد من التنازلات في ملف المصالحة من أجل القضية الفلسطينية".لكنه استبعد في المقابل تقديم حماس لتنازلات متعلقة بـ"الثوابت" الفلسطينية ومنها ملف "سلاح المقاومة".

المصدر : وأج