عرقاب : استكشاف الغاز بتندوف يشكل محطة تاريخية هامة للإقتصاد الوطني

أكد وزير الطاقة محمد عرقاب الاثنين بتندوف أن استكشاف طاقة الغاز بهذه الولاية يشكل محطة تاريخية هامة بالنسبة للإقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير لدى تفقده الحقل الإستكشافي بمنطقة غار الجبيلات (70 كلم من تندوف) في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى هذه الولاية أن "استكشاف طاقة الغاز و لأول مرة بهذه الولاية يشكل محطة تاريخية هامة بالنسبة للإقتصاد الوطني والمحلي أيضا، حيث أعطى هذا الحقل نتائج جد إيجابية مكنت من تحقيق حوالي 275 متر مكعب من الغاز إلى جانب حوالي 300 لتر في الساعة من الغاز المكثف".

وأشار عرقاب الى أن "هذا الإستكشاف الطاقوي الجديد الذي تحقق على مساحة تمتد على حوالي 140 كلم متر مربع سيتضاعف مستقبلا على اعتبار أنه سيتم خلال هذه المرحلة القيام بعملية تقييم هذا الحقل من أجل تمكين سوناطراك من أخذ فكرة كافية بشأنه، قبل أن تشرع في المرحلة الثانية التي تتمثل في تطويره ثم استغلال هذا الغاز".

"وسيسمح هذا الإستكشاف الطاقوي بدفع عجلة التنمية محلية ووطنيا، و ستكون له انعكاسات إيجابية على عديد المجالات الأخرى سيما وأن المسافة التي تفصل هذا الحقل عن منجم غار الجبيلات لا تتعدى 70 كلم، مما سيشجع على تطوير هذا المشروع الهام الذي يحتاج إلى طاقة كهربائية وغازية ومصادر كافية من المياه إلى جانب مساهمته في تطوير مصادر الطاقة محليا"، يضيف وزير الطاقة.

و أشار في هذا الصدد أنه سيساهم بشكل كبير في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء التي تعتمد على مادة المازوت بهذه المنطقة، و هو ما سيخفف -كما أضاف- من العبئ الكبير على ميزانية الدولة في هذا الخصوص.

و أعرب محمد عرقاب بالمناسبة عن تفاؤله بهذا الاستكشاف الطاقوي الجديد الذي تحقق بسواعد جزائرية.

ويواصل وزير الطاقة زيارته إلى ولاية تندوف بتفقد ووضع حيز الخدمة منشآت طاقوية جديدة.

للإشارة فإن هذه الزيارة الوزارية قد اعترضتها حركة احتجاجية من قبل مواطنين، مما أدى إلى تغيير مسار الموكب الوزاري.