الفريق قايد صالح يذكر بالجهود المثابرة من قبل الوحدات المرابطة بالحدود الجنوبية للجزائر

ذكر نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق احمد قايد صالح بالجهود المثابرة من قبل الوحدات المرابطة لإقليم الناحية السادسة على طول الحدود الجنوبية للبلاد.

كما أكد على أن حرصه على حضور هذا التمرين يندرج في إطار متابعته لسلسلة التمارين البيانية بالذخيرة الحية المنفذة مؤخرا على مستوى كافة النواحي العسكرية، وذلك بهدف تقييم المرحلة الثانية من برنامج سنة التحضير القتالي 2018/2019، وكذا المتابعة الميدانية للمستوى الذي بلغه قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، ومعاينة مستوى الجاهزية العملياتية التي بلغتها الوحدات القتالية.

وكان الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،قد شرع ابتداء من الإثنين 27 ماي ، بزيارة عمل وتفتيش إلى وحدات الناحية العسكرية السادسة بتمنراست ، حيث ينتظر ان يشرف خلال هذه الزيارة على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية، كما سيترأس لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية، ويتفقد بعض الوحدات المرابطة على الحدود الجنوبية للبلاد.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية