نهائي كأس الجزائر (سيدات): نجمة الشلف والمجمع البترولي في نهائي واعد

تعرف سهرة الثلاثاء بالقاعة المتعددة الرياضات بعين طاية (الجزائر/سا 30ر22) مبارة حاسمة لرسم المباراة النهائية لكأس الجزائر في الكرة الطائرة (سيدات) بين المجمع البترولي صاحب اللقب ونجمة الشلف للبقاء في أعلى هرم الطائرة النسوية الجزائرية.

ويقول مدرب الفريق نجمة شلف سليم عاشوري ما يلي: "أهداف الفريق باحتلال إحدى المراتب الثلاث الأولى في البطولة والوصول لنهائي الكأس قد تحققت وهو ما يعني أن اللاعبات محفّزات جيدا للعودة بالكأس".

من جانبها صرحت مديرة المجمع للاذاعة الجزائرية مؤكدة ان فريقها يخوض هذا النهائي بجدية كبيرة بعد تتويجنا

بلقب البطولة الوطنية. سنرمي بكل ثقلنا من أجل الحفاظ على الثنائية (كأس و بطولة) المحصل عليها خلال الموسمين الماضيين, وبالتالي البقاء دون هزيمة منذ ثلاثة مواسم"، معترفة بصعوبة الفريق الخصم، التي أكدت أنها سبق ولعب ضد فريقها في أكثر من مناسبة.