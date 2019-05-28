وفاة عائشة باركي رئيسة جمعية إقرأ

انتقلت الى رحمة الله امس الاثنين السيدة عائشة باركي رئيسة جمعية إقرأ بعد معاناة مع المرض.

وعرفت الراحلة بنشاطها ونضالها الطويل في مجال مكافحة الامية وتعليم الكبار خاصة في الاوساط النسوية حيث ترأست أقدم وأكبر الجمعيات تعمل في هذا الميدان في الجزائر كما شغلت أيضا منصب عضو في مجلس الأمة .

وذكرت رئيسة جمعية المرأة الناشطة جوهر الهاشمي مناقب الفقيدة في تسجيل للقناة الاولى مؤكدة أنها كانت " امرأة ذات قلب واسع معطاءة ولا تنتظر المقابل ...تعرفت عليها شخصيا في 1994 حيث اعطتني دفعا جديدا ودعمتنا بدون أي مقابل كانت دائما توجه وتشجع النساء الناشطات في مرحلة عصيبة مرت بها الجزائر من اجل النهوض مجددا بالبلاد رغم ما كنا نعيشه... انها امراة وطنية وشجاعة وقدمت الكثير للمجتمع المدني " .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية