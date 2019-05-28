المناضل الحقوقي كمال الدين فخار في ذمة الله

توفي المناضل الحقوقي كمال الدين فخار اليوم الثلاثاء بمستشفى فرانس فانون الجامعي بالبليدة عن عمر ناهز 54 سنة .

و ذكرت وكالة الانباء الجزائرية اليوم الثلاثاء أن كمال الدين فخار قد توفي بعد نقله على جناح السرعة من ولاية غرداية ليلة أمس الاثنين الى مصلحة إنعاش مختصة إثر تدهور حالته الصحية نتيجة دخوله فيإضراب عن الطعام وفقا لأحد أقاربه.

وأفاد مصدر بمصلحة الاستعجالات لمستشفى البليدة بأن الفقيد كان في حالةغيبوبة ليلفظ أنفاسه الأخيرة في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم .

و سجن كمال الدين فخار بالجناح العقابي بمستشفى غرداية يوم 26أبريل قبل تحويله ليلة الإثنين إلى الثلاثاء إلى المركز الإستشفائي الجامعيبالبليدة .

ويعد فخار ( طبيب عام) من المناضلين القدامى بصفوف فيدرالية جبهة القوىالإشتراكية ، ومناضلا لحقوق الإنسان ، وقد سجن لعدة مرات بعد متابعته في قضايامختلفة .

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية