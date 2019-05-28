رئيس الدولة يشدد على توفير كل شروط السير الحسن لامتحانات نهاية السنة الدراسية

شدد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح , هذا الثلاثاء , على "ضرورة توفير كل الشروط اللازمة لضمان راحة الممتحنين والمؤطرين والسير الحسن لامتحانات جميع الأطوار", حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وخلال استقباله للوزير الأول نور الدين بدوي, الذي قدم له عرضا حول الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان التنظيم المحكم لامتحانات نهاية السنة الدراسية, والتحضيرات المتعلقة بموسم الإصطياف, وكذا الإجراءات المصاحبة لنهاية شهر رمضان المعظم وعيد الفطر, أكد رئيس الدولة على "ضرورة توفير كل الشروط اللازمة لضمان راحة الممتحنين والمؤطرين والسير الحسن لامتحانات جميع الأطوار", يضيف البيان.

و بخصوص موسم الاصطياف, شدد السيد بن صالح "على لزوم استغلال كل الإمكانات المتاحة والتنسيق المحكم بين جميع القطاعات المعنية من أجل ضمان أمن سلامة المصطافين, لاسيما في الشواطئ والطرقات".

و حسب نفس المصدر فإن هذا اللقاء سمح للطرفين باستعراض "الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد, أين تم التطرق, على وجه أخص, للوضع السياسي الراهن في البلاد, وكذا العقبات التي تواجه المسار الانتخابي".