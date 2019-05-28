نسبة امتلاء السدود تتجاوز 75 بالمائة

بلغت نسبة امتلاء السدود قيد الاستغلال عبر التراب الوطني 82ر75 بالمائة من الكمية الإجمالية المخزنة و التي تقدر بـ 19ر5 مليار م3, حسب الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات.

و بلغ حجم الكميات المسجلة خلال فترات التساقط الأخيرة, إلى غاية 27 ماي, 9ر64 مليون م3 عبر التراب الوطني, مما ساهم في زيادة حجم المياه المعبئة في السدود و التي قدرت بـ 19ر5 مليار م3 أي نسبة امتلاء إجمالية قدرت بـ 82ر75 بالمائة, حسب ذات المصدر.

و في مذكرة لها حول حالة مخزون السدود بالجزائر بعد الأمطار الأخيرة المسجلة يوم الاثنين (27 ماي), أفادت الوكالة أن 13 سدا من أصل 65 سدا قيد الاستغلال ممتلئ تماما (بنسبة 100 بالمائة), في حين فان نسبة امتلاء السدود الأخرى (35 سدا) تزيد عن 80 بالمائة من قدرة التخزين.

و بخصوص الوضعية الخاصة لكل منطقة, أشار ذات المصدر إلى أن الكمية المسجلة في غرب الوطن بعد الأمطار الأخيرة (إلى غاية يوم 27 ماي) فقد بلغت أزيد من 218.000 م3, مما ساهم في رفع الحجم المعبئ إلى 63ر632 مليون م3 أي بنسبة امتلاء تقدر بـ 50ر62 بالمائة.

و فيما يتعلق بمنطقة الشلف (الوسط الغربي), أفادت المعطيات التي قدمتها الوكالة أن كمية الأمطار المسجلة قد بلغت 43ر1 مليون م3 مما سمح بتعبئة أزيد من 32ر1 مليار م3 من المياه, مشيرة إلى أن نسبة امتلاء السدود في هذه المنطقة قد بلغت 36ر77 بالمائة.

أما بخصوص منطقة الوسط فقد سجلت كمية أمطار تقدر بـ 07ر2 مليون م3, اي بنسبة 08ر1 مليار م3 من حجم المياه المعبئة و نسبة امتلاء تقدر بـ 54ر69 بالمائة.

و فيما يتعلق بمنطقة الشرق, فقد بلغت كمية الأمطار المسجلة أزيد من 1ر61 مليون م3, مما سمح بتعبئة 1ر2 مليار م3 و بنسبة امتلاء قدرت بـ 85ر83 بالمائة.

للتذكير, فقد تم تسجيل أمطار قوية منذ يوم السبت الفارط إلى غاية يوم الاثنين على مستوى مناطق غرب و وسط و شرق الوطن, وهذا على اثر قدوم اضطرابات جوية ممطرة مست حوض البحر المتوسط وشمال الوطن.

و حسب توقعات النشرية الخاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية, فقد تجاوزت هذه كميات التساقط محليا 25 ملم.

المصدر: وأج