انطلاق مباراة نهائي كأس الجزائر على الساعة 00ر17

ستعطى إشارة انطلاق المباراة النهائية لكأس الجزائر في كرة القدم 2018-2019 بين شباب بلوزداد و شبيبة بجاية, المقررة يوم السبت 8 جوان بملعب مصطفى تشاكر (البليدة), على الساعة 00ر17, حسب ما أعلنت عنه الثلاثاء الاتحادية الجزائرية على صفحتها الرسمية للتواصل الاجتماعي "فايسبوك".

و كان شباب بلوزداد قد تأهل للمباراة النهائية على حساب شباب قسنطينة (ذهابا: 0-1, ايابا: 2-0 بعد الوقت الاضافي), فيما اقصت شبيبة بجاية وفاق سطيف بفضل فوزها خارج ميدانها (2-1) ذهابا, مقابل هزيمة بملعبها (0-1) في مباراة الإياب.

و يأمل شباب بلوزداد الذي توج بسبع كؤوس, أن يلتحق بالثلاثي مولودية الجزائر, وفاق سطيف و اتحاد الجزائر في الريادة (8 كؤوس لكل فريق), فيما فازت شبيبة بجاية بكأس واحدة عام 2008.