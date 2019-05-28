ألعاب القوى : مشاركة الجزائري لحولو في تجمعي ستوكهولم و براغ

علم اليوم الثلاثاء من الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، أن العداء الجزائري ، عبد المليك لحولو سيشارك في سباق 400م حواجز لتجمعي ستوكهولم و براغ، المقررين يومي 30 ماي و 3 جوان .

و كان لحولو، بطل إفريقيا و العرب لسباق 400م حواجز، قد احتل المركز الرابع في منافسة التحدي العالمي للاتحادية الدولية للعبة بنانجينغ (الصين) ، مسجلا توقيتا قدره 49ثا 38 ج.م.

بستوكهولم، يواجه لحولو اختصاصيين كبار في سباق 400م حواجز، سيما الايرلندي توماس بار (41. 49) ، السويدي كارل بنغسستروم (20ثا. 50 ج)، البولوني باتريك دوباك

(23. 49)، الأمريكيين تي جي هولم (30ثا. 48ج) و كينيت سالمون (12. 48) بالإضافة إلى الايستوني راسميس ماجي (69. 49) و النرويجي كراستن وارهولم (64. 47 ).

العداء الجزائري ، الذي حقق خلال البطولة العربية بالقاهرة توقيتا قدره 95 48، يستهدف هذا الموسم نتائج ايجابية في الألعاب الإفريقية بالمغرب وبطولة العالم بالدوحة (قطر).