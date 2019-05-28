دراسة : التحفيز بالكهرباء .. علاج جديد لمصابي السكتات الدماغية

أفادت دراسة طبية حديثة بأن التحفيز الكهربائي للأعصاب يمكن أن يساعد في الحد من الضرر الناتج عن السكتة الدماغية، حيث يساهم التحفيز الكهربائي في زيادة تدفق الدم إلى المخ عن طريق توسيع الشرايين غير التالفة وتجاوز الجلطة.

ووفقا للدراسة التي جرت في مستشفى جامعة "ستاتن آيلاند" في مدينة نيويورك الأمريكية فإن أنسجة المخ هي الأكثر حساسية لحرمان الأكسجين، وعندما لا تتلقى ما يكفي من الأوكسجين أو الدم ، فإنها تموت بسرعة كبيرة، وإذا تم سد الشريان، فيجب فتح هذا الشريان على الفور.

وأكد الباحثون أهمية وجود طرق جديدة للعلاج حيث قال الدكتور "جيفري سافير" كبير الباحثين ، مدير جامعة "كاليفورنيا" "نعتقد أن هذا يمثل ظهور علاج جديد تماما لمرضى السكتة الدماغية الحادة" مضيفا " لا تزال السكتة الدماغية سببا رئيسيا للوفاة والعجز حول العالم ، مما يجعل من الضروري أن نطور علاجات جديدة وفعالة لاستكمال العلاجات الحالية، بما في ذلك نافذة العلاج الموسعة".

وأجريت تجارب شملت مرضى يعانون من السكتة الدماغية القشرية الحادة، والتي تؤثر على سطح الدماغ في 73 مركزا طبيا في 18 دولة حيث تم زرع قطب كهربائي منبِه مشجع عصبي من خلال سقف الفم في إجراء بسيط باستخدام التخدير الموضعي فقط لمدة خمسة أيام، وحفز القطب بنشاط كتلة الخلايا العصبية لمدة أربع ساعات في اليوم ، وكان هناك دليل على أن العلاج قلل من مستوى عجز المرضى بعد ثلاثة أشهر من السكتة الدماغية.

وأشارت البيانات الجماعية إلى أن العلاج أثبت فعالية عندما تم توفيره بعد 8 إلى 24 ساعة من بداية السكتة الدماغية الحادة.

المصدر : وأج