نفط: سعر سلة خامات الاوبك يقارب 69 دولار للبرميل

تحسن سعر سلة خامات أوبك الى 84ر68 دولار للبرميل امس الثلاثاء مقابل 42 ر67 دولار يوم الاثنين الفارط , حسبما افادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الاربعاء على موقعها الإلكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري, والخام العربي الخفيف السعودي, وخام التصدير الكويتي, وخام مربان الإماراتي, والايراني الثقيل, والبصرة الخفيف العراقي, وخام السدر الليبي, وخام بوني النيجيري, وخام ميرايات الفنزويلي, وجيرا سول الانغولي, ورابي الخفيف الغابوني, وأورينت الاكوادوري, وزافيرو لغينيا الاستوائية, و جينو الكونغولي.

و كان معدل سعر سلة خامات الأوبك قد سجل زيادة ب 41ر4 دولار خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بالسعر المسجل خلال شهر مارس ليصل إلى 78ر70 دولار للبرميل (+6ر6 بالمئة) و هو أعلى مستوى يسجله في ظرف ستة أشهر.

من جانبها, انهت اسعار الذهب الاسود جلسة الثلاثاء الفارط متباينة , حيث اغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو عند 11ر70 دولارا دون تغيير مقارنة بجلسة ل الاثنين سنتا فيما بلغت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14ر 59 دولارا مرتفعة ب 51 سنتا.

و شهدت اسعار النفط تدهورا الاسبوع الفارط في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وضعف الطلب من المصافي فيما يبقى النزاع التجاري الامريكي الصيني يهدد بالمساس بالنمو و بذلك الطلب العالمي .

هذا و تبقى أسعار النفط مدعمة باتفاق خفض الانتاج بين اعضاء منظمة أوبك و شركائها على رأسهم روسيا .

يذكر أن منظمة أوبك اتفقت في ديسمبر المنصرم مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح يناير 2019 لمدة ستة أشهر (تخفيض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة خارجها.

كما تبقى الدول المشاركة في اتفاق التعاون ملتزمة به حيث كانت نسبة الامتثال الارادي لاتفاق خفض الانتاج قياسية اذ بلغت 168 بالمائة شهر ابريل الفارط.

من جهتها , أكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق أوبك عقب اجتماعها الرابع عشر المنعقد بجدة (السعودية) الاسبوع الفارط على الالتزام "أن المنظمة ستواصل التعاون لتحقيق توازن سوق النفط".

تجدر الاشارة الى أن هذه اللجنة تتكون من المملكة العربية السعودية و روسيا و الجزائر و الإمارات العربية المتحدة و كازاخستان و الكويت و نيجيريا و فنزويلا.

ومن المقرر تعقد اوبك وحلفاؤها اجتماعهم الوزاري بخصوص الاجراءات التي يمكن ان يتخذها المشاركون في اتفاق خفض الإنتاج في السداسي الثاني من 2019 في يونيو بالعاصمة السويسرية فيينا.

كما ستعقد اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ اتفاق خفض الانتاج لقاءها ال 15 في شهر يونيو أيضا بفيينا.

المصدر: واج