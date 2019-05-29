الكأس العربية : دعوة مولودية الجزائر و شباب قسنطينة للمشاركة في النسخة المقبلة

سيمثل فريقا مولودية الجزائر و شباب قسنطينة الجزائر في نسخة 2019-2020 للكأس العربية للأندية البطلة، حسب ما أعلنت عنه اليوم الاربعاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) على موقعها الرسمي.

وتوضح الهيئة الاتحادية في بيان لها ما يلي: "وجه الاتحاد العربي لكرة القدم مراسلة للفاف يود فيها دعوة فريقي شباب قسنطينة و مولودية الجزائر للمشاركة في منافسة الكأس العربية للأندية لنسخة 2019-2020".

خلال الطبعة الأخيرة التي فاز بها النجم الساحلي التونسي، كانت الجزائر ممثلة من طرف اتحاد الجزائر ووفاق سطيف اللذين أقصيا في الدور ثمن النهائي، بينما بلغت مولودية الجزائر الدور ربع النهائي.

وسيتعرف ممثلا الجزائر على منافسيها يوم 23 أو 24 يوليو، تاريخ اجراء عملية القرعة للمنافسة التي ستجري بخروج المغلوب, حيث ستنطلق بالدور الثاني و الثلاثين المقرر في شهر اغسطس (ذهاب: 20-21, إياب: 27-28).

وستجري المباراة النهائية للنسخة القادمة بالرباط (المغرب).