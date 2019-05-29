الجزائر تحيي اليوم العالمي لإفريقيا بالتأكيد على دعمها الكامل لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

أحيت الجزائر اليوم الأربعاء اليوم العالمي لإفريقيا، والذي يصادف الذكرى الـ56 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، بالتأكيد على دعمها الكامل للحق المشروع غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وتمت مراسم الاحتفال بهذه الذكرى بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، بحضور وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم و عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية ووزراء في الحكومة.

وقال السيد بوقادوم في كلمة إفتتاحية: "أود هنا أن اؤكد مجددا على دعم الجزائر الكامل للحق المشروع غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال وفقا للوائح الأممية وفي مقدمتها القرار 1514 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة".

من جانبه، شدد عميد السفراء بالجزائر سفير دولة الكاميرون، كلود جوزيف مبافو، في كلمة بالمناسبة، على "الدعوة الملحة للعمل معا من أجل ضمان حياة كريمة للافارقة" مشيرا الى ضرورة القضاء على النزاعات في القارة التي تضم أكبر نسبة للمشردين واللاجئين.

ويصادف إحياء يوم إفريقيا، 25 مايو من كل سنة، وهو يوم تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية الذي تم في 25 ماي 1963، حيث وقع 30 من قادة الدول الإفريقية المستقلة الميثاق التأسيسي في أديس بابا عاصمة اثيوبيا والذي أسس لما يعرف اليوم بالاتحاد الإفريقي.

وركزت المنظمة الإفريقية منذ تأسيسها على ترقية إفريقيا إلى فاعل كبير ومؤثر في العلاقات الدولية، بإمكانه ترجمة وبصفة ملموسة تطلعات وطموحات الشعوب الإفريقية وتحسين ظروف حياتها.