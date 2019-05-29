هيئة حقوقية : المقاومة الفلسطينية تدفع بــــ 312 شهيدا بينهم 57 طفلا سنة 2018

أفادت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين "حكومية" بأن حصيلة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين خلال سنة 2018 ، بلغت 312 شهيدا.

حسب تقرير أطلقته الهيئة خلال لقاء ، اليوم الأربعاء ، بمقرها برام الله فإن سنة 2018 شهدت أعلى نسبة شهداء منذ العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 حيث قتلت إسرائيل 312 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بينهم 57 طفلا وجرحت ما يقرب من 8300 آخرين.

سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت 1063 طفلا بمعدل 3 أطفال يوميا

وأضاف التقرير وهو التقرير السنوي الرابع والعشرين للهيئة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال العام الماضي 6489 فلسطينيا بينهم 1063 طفلا بمعدل 3 أطفال يوميا و 140 امرأة وفتاة و6 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني السابق و38 صحفيا.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية نفذت 538 عملية هدم لمنازل ومنشت فلسطينية"في ظل تزايد عنف المستوطنين وهجماتهم التي باتت أكثر تنظيما ووحشية".

كما رصدت الهيئة يضيف التقريري 499 حالة اعتداء شملت المحاصيل والأراضي ودهس فلسطينييني موضحا أن اعتداءات المستوطنين خلال العام الماضي نتج عنها استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 4 أشخاص بعمليات دهسي وثلاثة آخرين نتيجة إطلاق النار عليهم بشكل مباشر.

المصدر : وأج