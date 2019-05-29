تحت شعار "من دمشق إلى العالم" : 24 دولة تؤكد مشاركتها في معرض دمشق الدولي

أكدت 24 دولة عربية وأجنبية مشاركتها في الدورة الـ61 لمعرض دمشق الدولي الذي سينطلق في 28 من أغسطس القادم, بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء.

وأفادت الوكالة أن "عدد الدول العربية والأجنبية التي ثبتت مشاركتها في المعرض حتى الآن 24 دولة بمساحة حجز وصلت إلى 6772 مترا مربعا بينما وصلت المساحة الإجمالية للجهات المشاركة داخلياً إلى 71961 مترا مربعا". وبدأت الحكومة السورية رسميا التحضيرات للمعرض باجتماع عقدته أمس لوضع ترتيبات الاستعداد الخاصة بكل وزارة.

ونقل المكتب الإعلامي في رئاسة الوزراء عن وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل قوله أن المعرض "سيكون قاطرة حقيقية لنمو الصادرات السورية من خلال التواصل بين المصدرين السوريين ونظرائهم من الدول الأخرى". وأضاف أن الحدث "سيكون مهما مع تسريع عودة الإنتاج والتعافي للقطاعين الصناعي والزراعي, لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والاطلاع على واقع الاقتصاد السوري والتعافي الذي يشهده".

وشهد معرض دمشق انقطاعا طيلة سنوات الأزمة التي بدأت في عام 2011, إلا أنه عاد منذ دورته الـ59 عام 2017 ليستكمل دوراته, وتعد الدورة الراهنة الثالثة بعد انقطاع فرضته ظروف عدم الاستقرار الأمني.

وطرحت الحكومة السورية شعار "من دمشق إلى العالم" للدورة المقبلة للمعرض.