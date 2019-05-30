ليلة الشك لترقب هلال شوال وإعلان عيد الفطر يوم الاثنين القادم

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والاوقاف أن موعد ليلة الشك لترقب هلال غرة شهر شوال لهذا العام (2019) ستكون يوم الاثنين القادم، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.

و جاء في بيان الوزارة: "تعلم اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف كافة المواطنين أن موعد ليلة الشك لترقب هلال غرة شهر شوال لهذا العام 1440ه/ 2019 م سيكون يوم الاثنين 29 رمضان 1440 هجري الموافق ل 3 يونيو 2019".

وأضاف ذات المصدر أنه إحياء لهذه السنة المباركة ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك ابتداء من وقت صلاة المغرب بدار الإمام -المحمدية بالجزائر العاصمة- وستبث على المباشر عبر وسائل الإعلام المرئية و المسموعة.