الوزير الأول يمثل رئيس الدولة في القمة العربية الطارئة و منظمة التعاون الإسلامي بمكة

تنقل الوزير الأول نور الدين بدوي هذا الخميس متوجها إلى مكة المكرمة أين سيمثل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في أشغال القمة العربية الطارئة و كذا الدورة الـ 14 لمنظمة التعاون الاسلامي اللتان تنعقدان اليوم وغدا

و أوضح بيان لمصالح الوزير الأول أنه و "خلال القمتين اللتان يشارك فيهما قادة الدول و الحكومات للبلدان الأعضاء في منظمة الدول العربية و كذا منظمة التعاون الإسلامي سيجري الوزير الأول عدة لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة تندرج في إطار تطوير العلاقات الثنائية".

كما أشار ذات المصدر إلى أن وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوميرافق الوزير الأول في هذه الزيارة .