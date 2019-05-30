توقيف تسعة منقبين عن الذهب بتمنراست و برج باجي مختار

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، في عمليات متفرقة بتمنراست وبرج باجي مختار، تسعة منقبين عن الذهب.

و أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس أنه في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظّمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 ماي 2019، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، منقبين عن الذهب وضبطت مسدسا من نوع TROV مع مخزن ذخيرة ومنظار ميدان، بالإضافة إلى (19) مولد كهربائي و (15) مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن وعشرة أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب ومركبتين رباعيتي الدفع''.

و في سياق متصل وبالناحية العسكرية الرابعة، "أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالوادي، تاجر مخدرات كان على متن مركبة سياحية محملة بـ (44,5) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجز عناصر الدرك الوطني (930000) وحدة من المواد شبه الصيدلانية بورقلة".

و من جهة أخرى، "أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني بكل من وهران والغزوات/ن.ع.2، محاولتي هجرة غير شرعية لـ (17) شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية، فيما تم توقيف (52) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتمنراست".