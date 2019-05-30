بلماضي يكشف عن قائمة ال23 لاعبا لكأس إفريقيا للأمم-2019

كشف مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي، اليوم الخميس عن قائمة ال23 لاعبا المعنيين بالمشاركة في المرحلة النهائية لكأس إفريقيا للأمم-2019 المقررة من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمصر.

وعرفت القائمة الاستدعاء الأول لحريس بلقبلة الناشط في نادي ملعب براست الصاعد الجديد للرابطة الفرنسية الأولى وهو الذي كان قد لعب من قبل مع الفريق الأولمبي.

من جهته يعتبر هشام بوداوي من نادي بارادو اللاعب الوحيد المنتمي للرابطة الجزائرية الأولى الذي سيكون حاضرا في الموعد المصري الكبير.

من جهة أخرى, يعتبر كل من فوزي غلام الذي يكون قد طلب إعفاءه من رحلة مصر و سفير تايدر و رشيد غزال و نبيل بن طالب و هلال سوداني المتواجد في فترة نقاهة من أكبر الغائبين في القائمة، بالإضافة إلى المهاجم إسحاق بلفوضيل الذي أنهى مرحلة الاياب للموسم الكروي بقوة مع ناديه هوفنهايم الألماني.

ولم يوجه المدرب الوطني الدعوة لمهاجم نادي مونبيلييه (الرابطة الفرنسية الأولى) أندي ديلور الذي تحصل مؤخرا على جواز سفر جزائري.

في المقابل، يوجد إسلام سليماني، أحسن هداف للمنتخب الجزائري الحالي, ضمن القائمة رغم إبعاده عن تشكيلة الفريق منذ عدة أشهر من طرف نادي فنرباشي التركي.

و يستهل المنتخب الجزائري المتواجد ضمن المجموعة الثالثة لكان-2019، المنافسة يوم 23 يونيو أمام كينيا، قبل ملاقاة السنيغال (27 يونيو) و تانزانيا (1 يوليو).

و استعدادا للموعد الثاني و الثلاثين للتظاهرة القارية سينشط "الخضر" لقاءين وديين بالدوحة أمام على التوالي بوروندي يوم 11 يونيو و مالي يوم 16 من نفس الشهر و ذلك خلال المرحلة الثانية من التحضيرات التي تنطلق يوم 8 يونيو بالعاصمة القطرية.

أما المرحلة الأولى فستبدأ رسميا يوم 3 يونيو بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) حيث ستتواصل حتى الثامن من نفس الشهر قبل التنقل إلى الدوحة في رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية ، وسيطير رفاق رياض محرز إلى القاهرة يوم 18 يونيو.

قائمة اللاعبين المدعوين:

حراسة المرمى : رايس مبولحي - عز الدين دوخة - ألكسندر أوكجة

الدفاع : عيسى ماندي - مهدي زفان - رامي بن سبعيني - رفيق حليش - مهدي طهرات -

جمال بن العمري - يوسف عطال - محمد فارس

وسط الميدان : حريس بلقبلة - إسماعيل بناصر - مهدي عبيد - سفيان فغولي - عدلان

قديورة - هشام بوداوي - آدم وناس

الهجوم : رياض محرز - إسلام سليماني - ياسين براهيمي - بغداد بونجاح - يوسف بلايلي

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية