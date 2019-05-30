هدام: تحويل المرضى للعلاج بالخارج انخفض بنسبة 97 % خلال السنوات الأخيرة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام, هذا الخميس , أن تحويل المرضى للعلاج بالخارج قد انخفض بنسبة 97 بالمائة خلال الـ 15 سنة الأخيرة.

وأرجع الوزير خلال إشرافه, رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, محمد ميراوي, على ملتقى وطني حول تقييم برنامج تقليص تحويل المرضى للعلاج بالخارج, هذا الانخفاض الى "تعزيز نقل التكنولوجيا في مجال علاج مختلف الأمراض المستعصية للتكفل بها داخل الوطن".

وذكر بالمناسبة ببعض التخصصات المعقدة التي تستدعي التكفل بالمرضى خارج الوطن, مشيرا على سبيل المثال الى تشوهات الأوردة والشرايين المعقدة, حيث تم إبرام اتفاقية مع فرنسا في انتظار المشروع الوطني الذي تم إطلاقه بالتعاون بين صندوق الضمان الاجتماعي والمؤسسة الاستشفائية الجامعية لمين دباغين لباب الواد (مايو سابقا) للتكفل بهذه الشريحة والذي يعرف "تقدما كبيرا", مثلما قال.

ومن بين الأمراض الأخرى التي لازالت تستدعي تحويل المرضى الى الخارج, أشار تيجاني هدام إلى التشوهات الخلقية القلبية المعقدة وحالات أمراض القلب المعقدة للكبار, بالإضافة إلى زرع الكبد للأطفال, حيث تم في هذا لإطار - كما أضاف - "العمل على مشروع للتكفل بهذه الفئة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالتعاون مع الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء ومستشفيات سان لوك البلجيكية".

وثمن من جانب آخر الجهود المبذولة في اطار ترقية قطاع الصحة, والتي سمحت - مثلما قال- بالتحكم في بعض الأمراض التي كانت مستعصية وفي مساراتها العلاجية محليا, مذكرا بسرطان العين لدى الأطفال وذلك بالتعاون مع الشريك الأردني.