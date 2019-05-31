الجائزة الكبرى لومون : الجزائري ياسين شعلال في المركز الثالث

احتل الدراج الجزائري ياسين شعلال المركز الثالث في سباق الجائزة الكبرى لومون ، التي جرت وقائعه يوم الخميس في اقليم السارت فرنسا.وفاز بهذا السباق ، الذي جرى على مسافة أكثر من 78 كيلومتر بحضور 38 دراجا، جوسلين باغلان، من نادي "لافال 53" للدراجات ، محققا توقيتا قدره 1سا و 55د، متقدما على زميله في الفريق مايك غرانجير.

ورغم احتلاله المركز الثالث الا ان الدراج الجزائري المنتمي الى فريق "باريس اولمبيك" للدراجات عبر عن "أسفه" في عدم تحقيق أحسن من ذلك.

و أوضح شعلال الذي كان صائما خلال معظم فترات السباق : "لم اكن في مستواي للفوز. لقد عانيت من عطش شديد".وسيشارك الجزائري في سباق آخر يوم الاثنين بمنطقة سواسون ، لكن الامر الايجابي ان المنافسة ستجرى خلال الفترة الليلية.

وجرت الجائزة الكبرى للومون، التي ينظمها نادي "لومون سارت" للدراجات، على مسلك مسافته 1،750 كيلومتر والتي اداها المتسابقون 45 مرة أي مجموع 78،750 كلم.وفاز شعلال ، الذي ابتعد عن المسالك الايام الاخيرة ، في سباق منطقة هام يوم 20 مايو. ويعد فوزه الثالث في الموسم وهو الاهم كونه جاء في شهر الصيام.