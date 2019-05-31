ردا على أمريكا : الصين تستعد لإصدار قائمة سوداء للأفراد والشركات الأجنبية "غير الموثوق بها"

أعلنت الصين ، اليوم الجمعة ، أنها ستصدر قائمة سوداء للأفراد والشركات الأجنبية "غير الموثوق بها"، في رد منها على استهداف الولايات المتحدة لمجموعة "هواوي" العملاقة في إطار الحرب التجارية المتصاعدة بين البلدين.وقال السيد جاو فينغ الناطق باسم وزارة التجارة الصينية ، في تصريحات ، إنه سيتم إدراج شركات أجنبية ومنظمات وأفراد في قائمة للكيانات غير الموثوق بها ممن لا يمتثلون لقواعد السوق وينحرفون عن روح الاتفاق ويفرضون حظرا ويتوقفون عن تقديم الإمدادات للشركات الصينية لأغراض غير تجارية ويضرون بشكل كبير بالحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية"، موضحا أنه سيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل الاجراءات المرتبطة بالقائمة الصينية.

ويأتي الإعلان قبل يوم من زيادة الصين الرسوم الجمركية المفروضة على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار ، في نهاية أسبوع هيمنت عليه تهديدات صينية متصاعدة بالرد على إدراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة "هواوي" العملاقة على القائمة السوداء ، كما يأتي في أعقاب حرب كلامية تزداد حدتها مع اتهام مسؤولين صينيين الولايات المتحدة بممارسة "إرهاب اقتصادي مكشوف" و"الكذب" بشأن تداعيات الرسوم الجمركية على اقتصاد الدولة الآسيوية.

وتبدو الخطوة الصينية لوضع "قائمة كيانات" خاصة بها وسيلة للضغط على الشركات الأجنبية للمحافظة على علاقاتها التجارية بـ "هواوي".

وتشير تقارير إعلامية إلى أن واشنطن تدرس إدراج عدة شركات صينية متخصصة في مجال المراقبة إلى قائمة الكيانات للاشتباه بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان .

وكانت "غوغل" التي تعد منظومتها التشغيلية "أندرويد" غاية في الأهمية بالنسبة لهواتف "هواوي" ، بين الشركات التي أعلنت أنها ستلتزم بالقرار الأمريكي .

يذكر أنه في 16 مايو الجاري، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة "هواوي" على ما يسمى "قائمة الكيانات" لأسباب مرتبطة بالأمن القومي، وهو ما يعني منعها من الحصول على المكونات أمريكية الصنع التي تحتاجها لمعداتها ، لكنها منحتها لاحقا مهلة 90 يوما قبل بدء تطبيق الحظر .

المصدر : وأج