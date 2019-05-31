قمتا مكة: إستقرار المنطقة مرهون بحل القضية الفلسطينية

أكدت مجمل القرارات التي إنتهت اليها القمتين الطارئتين في مكة المكرمة, على أنه لا يمكن التحدث عن إستقرار المنطقة العربية دون ضمان حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية مع التمسك بمخرجات قمتي الظهران وتونس السابقتين .

وقد إنتهت أشغال القمتين الطارئتن العربية والخليجية التي دعا الى تنظيمها العاهل السعودي الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة بالتأكيد على أولوية القضية الفلسطينية حيث أكد العاهل السعودي أن هذه الأخيرة تبقى القضية الأولى للعالم العربي إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام.

فيما دعا رئيس دولة فلسطين محمود عباس, القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة، إلى التأكيد على تمسكها بقرارات القمة التي عقدت في الظهران (قمة القدس) في 2018 وقرارات القمة العربية في تونس في مارس 2019.

وأبرز في القمة أن دولة فلسطين التي أعلنت رفضها المطلق لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام، بالازدهار مقابل السلام, تؤكد بأننا لن نشارك في ورشة العمل التي دعت لها الإدارة الأميركية في المنامة.

وشدد الرئيس الفلسطيني على الرفض المطلق للمحاولات الأميركية الهادفة لإسقاط القانون الدولي والش رعية الدولية (ما يسمى صفقة القرن)، بما في ذلك مبدأ الدولتين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين ، هذا وربط غالبية القادة العرب استقرار الأوضاع في المنطقة بحل القضية الفلسطينية .

وقال في هذا السياق، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن ترسيخ الاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيـقه دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه العادلة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أما الرئيس التونسي، فشدد هو الآخر على أن أولوياتنا تظل مواصلة جهودنا لتخليص المنطقة من أسباب ومظاهر عدم الاستقرار، وتسوية قضايانا الرئيسية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل لها وفق المرجعيات الأممية المتفق عليها ومبادرة السلام العربية, وكذلك بالنسبة إلى بقية الأزمات والقضايا الأخرى في المنطقة.

وذهب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, إلى التأكيد على نفس الفكرة بالتأكيد على إن أي خطة للسلام يجب أن تقوم على أساس دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

التلاحم العربي-الخليجي ضروري لمجابهة كل التهديدات الخارجية

مكنت قمتي مكة الطارئتين (العربية والخليجية) من التأكيد من جديد على أن العالم العربي كله لحمة واحدة ولا يمكن تجزئته بالرغم من الخلافات التي تعيشها المنطقة بن الفينة والأخرى وهو ما تجسد من خلال تأكيدات القادة المجتمعين في مكة والذي شددوا على تلاحم الامن القومي العربي والخليجي.

وشدد المجتمعون في القمة الخليجية على وحدة أمن دول الخليج العربي، مشددين على حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

واكد قادة الخليج جنوحهم للسلام وهو الامر الذي اعرب عنه وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، قائلا :"أن الدول الخليجية والعربية لديها رغبة في السلام مع إيران.

وكان الوزير الأول نور الدين بدوي قد شارك في أشغال القمة العربية الطارئة ممثلا لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

ومن المنتظر ان تلتئم القمة الثالثة في مكة وهي قمة منظمة التعاون الإسلامي لبحث العديد من القضايا والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي على رأسه القضية الفلسطينية.

قمتا مكة الخليجية والعربية تؤكدان على ضرورة وضع إستراتيجية واضحة للأمن القومي العربي

كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط هذا الجمعة أن القمتين الطارئتين اللتين عقدتا في مكة المكرمة أكدتا على ضرورة وضع إستراتيجية واضحة للأمن القومي العربي.

وشدد أبو الغيط في كلمة خلال الندوة الصحفية المشتركة مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووزير الخارجية السعودي، عبد اللطيف الزياني على أن دول الجامعة العربية"لا تدفع نحو المواجهة في الخليج، ولكن تطالب بالاستقرار (...)، مؤكدة إدانتها الواضحة للهجمات على موانئ الإمارات أو التعرض لخطوط ومعامل النفط في السعودية.

وأشار أبو الغيط إلى أن "هناك تأكيد واضح على أن "أمن الخليج هو جزء من الأمن القومي العربي" .

واكد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف من جهته أن "الدول الخليجية والعربية لديها رغبة في السلام مع إيران"، مضيفا إن نهج المملكة العربية السعودية "واضح"، حيث "دعت مرارا وتكرارا لعلاقة سلمية بناءة مع إيران، وهذا كان واقعا خلال الـ40 عاما منذ الثورة الإيرانية".

وعن رفض فلسطين لمؤتمر البحرين، والذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميا ب"صفقة القرن"، قال العساف: "هذا يعود للأخوة في فلسطين".

جدير بالذكر، إنطلقت في وقت لاحق من اليوم الجمعة،أشغال قمة دول منظمة التعاون الاسلامي بمكة المكرمة، لبحث العديد من القضايا والتحديات التي تواجه العالم الاسلامي، لصياغة موقف موحد اتجاهها.

ويمثل الوزير الاول نور الدين بدوي رئيس الدولة عبد القادر بن صالح خلال أشغال القمة، والذي كان قد حل يوم أمس الخميس بجدة.

وترفع المنظمة في الذكرى ال 50 لتأسيسها شعار"يد بيد نحو مستقبل"، وهو يرمز إلى مسيرة التضامن الإسلامي والعمل المشترك بين دولها الأعضاء في المنظمة، التي تعد ثاني أكبر منظمة حكومية بعد الأمم المتحدة،حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات.

وتمثل الدول نفسها في المنظمة من خلال ثلاث مجموعات العربية والآسيوية والإفريقية، كما تمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعما للسلم والانسجام الدوليين, وتعزيزا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.

ومن أبرز ما ستناقشه القمة، ملف القضية الفلسطينية واللاجئين والوضع القانوني لمدينة القدس الشريف المحتلة، في ظل نقل سفارات عدة دول إليها وفي ظل الحديث عن تسويات في إطار "صفقة القرن" التي لا تلبي السقف المطلوب لحقوق الشعب الفلسطيني.

وستكون الأوضاع الراهنة في كل من سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال وأفغانستان إضافة إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بإطلاق صواريخ باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، وما يمثله ذلك من عدوان وتهديد للأمن الإقليمي والدولي، على طاولة اشغال القمة.

كما تتطرق القمة الاسلامية، كذلك إلى قضايا الأقليات المسلمة و"الإسلاموفوبيا"وضرورة التصدي للإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تعني بها المنظمة.

ومن المنتظر أن يصدر عن القمة الإسلامية "إعلان مكة" بالإضافة إلى البيان الختامي الذي سوف يتطرق إلى العديد من القضايا الراهنة ، بالإضافة إلى إعلان موقف موحد إزاء التطورات الأخيرة في عدد من الدول الأعضاء فضلا عن اتخاذ مواقف واضحة من الأحداث الأخيرة الخاصة بالأقليات المسلمة وما يتعلق منها بتنامي خطاب الكراهية ضد الجاليات المسلمة, او ما يعرف بظاهرة الإسلاموفوبيا.

ويأتي عقد قمة منظمة التعاون الاسلامي بعد اختتام أشغال قمتان طارئتان (خليجية وعربية) بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان ابن عبدالعزيز آل سعود، أكدت على الترابط بين المنطقتين الخليجية والعربية باعتبار أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي موجهة رسالة "حازمة" لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن العربي.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القمتين الطارئتين اللتين عقدتا في مكة المكرمة،العربية والخليجية، جاء لكي يرسل رسالة واضحة وحازمة للغاية لكل من يتدخل في شأن دول الخليج.

كما أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي في بيانهم ، على وحدة أمن دول الخليج العربي، مشددين على حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، وعلى نمو الاقتصاد وعلى قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه لمواجهة أي تهديدات لأمنه وإستقراره.

كما أجمع القادة العرب في قمتهم على أن ترسيخ الاستقرار في المنطقة "لا يمكن تحقيـقه دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية" مشددين على حق السعودية في الدفاع عن أراضيها.

المصدر : الإذاعــة الجـزائـريـة / واج