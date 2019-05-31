مصادرة أكثر من 5,1 مليون علبة من التبغ "الشمة" بورشة سرية بوهران

قام أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لوهران بمصادرة أكثر من 7ر1 مليون علبة من مادة التبغ "الشمة" تم اكتشافهم بورشة سريةلصناعة هذه المادة ، حسب ما استفيد اليوم الجمعة من هذه الهيئة الأمنية.

وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية وبواسطة إذن بالتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل, قام أفراد الدرك الوطني الثلاثاء المنصرم بتحديد مكان الورشة وتفتيشها حيث تقع على مستوى المنطقة الصناعية حاسي عامر التابعة لبلدية حاسي بونيف, وفق بيان المجموعة الإقليمية.

وأضاف نفس المصدر بأن المحققين قاموا بعين المكان بمصادرة 25 طنا من المادة الأولية لصناعة "الشمة" و15 طنا من نوع ''دياتومي'' وحوالي 1.755.680 علبة لمختلف أنواع التبغ (الشمة .

كما تمكن أفراد الدرك الوطني أيضا من اكتشاف 174 دلو من مادة التبغ (الشمة) مجهزة للتوضيب كل دلو يزن 14كلغ و ست آلات لصناعة مادة التبغ (الشمة . وتم فتح تحقيق للتعرف على ملابسات القضية كما أشير إليه .