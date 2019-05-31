270 ألف فلسطيني يصلون الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

أدى 270 ألف فلسطيني من مدينة القدس المحتلة وأراضي فلسطين المحتلة عام 1948 والضفة الغربية ، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم، برحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم اجراءات الاحتلال الاسرائيلي المشددة في المدينة المقدسة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " ، إن قوات الاحتلال "أغلقت البلدة القديمة ومحيطها والمسجد الأقصى بدعوى تنفيذ فتى عملية طعن قرب باب العامود ".

وأفادت ، بأن اللجان الصحية الفلسطينية "قدمت المساعدة لعشرات المصلين الذين أصيب معظمهم بضربات شمس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ، بينما لجأ حراس المسجد الأقصى وأهالي البلدة القديمة لخراطيم المياه وتغطية الشوارع بالشوادر للتخفيف على المصلين".

وأضافت ، أن مدينة القدس المحتلة "تشهد حركة نشطة بفعل التوافد الكبير للمواطنين الفلسطينيين والذي يتوقع له أن يزداد مع ساعات مساء اليوم للمشاركة في احياء ليلة الـ27 من رمضان ، ليلة القدر برحاب المسجد الأقصى والمشاركة في ختم القرآن الكريم في صلاة قيام الليل "التراويح" ، في حين يتوقع مشاركة أعداد كبيرة من المصلين في الاعتكاف بالمسجد المبارك .