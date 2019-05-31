البيض: مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور جنوب بلدية البيض

لقي شخصان مصرعهما وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع بالمدخل الجنوبي لبلدية البيض، حسبما علم اليوم الجمعة لدى مصالح الحماية المدنية.

وأفاد المصدر أن الحادث وقع مساء أمس الخميس بالطريق الوطني رقم 47 على بعد 18 كلم جنوب عاصمة ولاية البيض في إتجاه بلدية عين اعراك في إصطدام بين سيارة وشاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وقد خلف الحادث وفاة شخصين (طفلة ورجل) دقائق فقط بعد تحويلهما نحو مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية بعد تعرضهما لإصابات خطيرة، كما تسجيل إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تم تحويلهم نحو نفس المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج وفقا لذات المصدر.

من جانبها فتحت مصالح الامن المختصة إقليميا تحقيقا في ملابسات الحادث.

كما أسفر حادث مرور أخر اليوم على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في شطره التابع إقليميا لولاية عين الدفلى عن وفاة إمرأة شابة وإصابة زوجها و إبنيها اللذان لا يتعدى عمرها الثلاثة سنوات بجروح، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وتمثل هذا الحادث الذي وقع بالمنطقة المسماة القرية الفلاحية التابعة لبلدية جليدة في حدوث اصطدام ما بين سيارة سياحية وأخرى نفعية خلف وفاة إمرأة شابة تبلغ من العمر 30 سنة وإصابة كل من زوجها (30 سنة) وابنيها (سنتين وثلاثة سنوات) بجروح، حسب ذات المصالح التي أكدت تلقي الجرحى للإسعافات الأولية بعين المكان.

وعلى إثر تدخل مصالح الحماية المدنية تم نقل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الدفلى فيما تم تحويل الجرحى نحو مصلحة الإستعجالات بذات المؤسسة الإستشفائية لتلقي العلاج.

المصدر : واج