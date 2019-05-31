إصابة 12 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات "العودة" شرق قطاع غزة

أصيب 12 متظاهرا فلسطينيا مساء هذا الجمعة بالرصاص الحي جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرات "العودة" السلمية شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية إن جنود الاحتلال المتمركزين خلف التلال والكثبان الرملية وداخل ألياتهم العسكرية استهدفوا عشرات الشبان والفتية بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع مما أدى لإصابة 12 مواطنا منهم بالرصاص من بينهم طفل وصفت جروحه بين متوسطة وخطيرة واخرين بالاختناق.

وشارك فلسطينيون مساء اليوم في مسيرات العودة الأسبوعية التي تنظم قرب السياج الحدودي الفاصل بين شرق قطاع غزة وإسرائيل منذ نهاية مارس 2018.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الالاف بجروح مختلفة.

المصدر: واج