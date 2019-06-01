بن صالح يشرف على تكريم الفائزين الأوائل في مسابقة جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم

أشرف رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، ليلة الجمعة الى السبت بالجامع الكبير بالجزائر العاصمة على تكريم الفائزين الأوائل في مسابقة جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في طبعتها ال 16 وذلك بمناسبة إحياء ليلة القدر المباركة.

وحضر مراسيم الحفل رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش ورئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب وأعضاء من السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالجزائر.

كما كرم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الفائزين الثلاثة الأوائل في المسابقة التشجيعية الوطنية لصغار حفظة القرآن.

وقد نال الجائزة الأولى في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده والتي شاركت فيها 47 دولة يمثلون العالم العربي والإسلامي والجاليات المسلمة لدول الغرب وإفريقيا، الطالب احمد حركات من الجزائر بينما عادت الجائزة الثانية للطالب وسيم جاد الله سليم عابر من فلسطين وحاز على الجائزة الثالثة الطالب الصادق على مفتاح خالد من ليبيا الشقيقة.

وكرم رئيس الدولة أيضا الفائزين الثلاثة الأوائل في المسابقة التشجيعية الوطنية لصغار حفظة القرآن الكريم الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة حيث أحتل المرتبة الأولى يونس نذير من ولاية ميلة متبوعا سحنون بوزيد عبد الودود من ولاية وهران بينما عادت الجائزة الثالثة منذر يونس من ولاية قسنطينة .

كما تم تكريم بالمناسبة أعضاء لجنة التحكيم التي أشرفت على مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده وكذا أعضاء لجنة التحكيم التي أشرفت على المسابقة التشجيعية الوطنية لصغار حفظة القرآن الكريم.

ومن جهتهم كرم حفظة القرآن الكريم رمزيا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بدرع القرآن الكريم .

وبالمناسبة تم قراءة ختم صحيح البخاري دراسة وقراءة كما اعتادت مساجد الجمهورية الانطلاق في قراءته في شهر رجب واختتامه في ال 27 من شهر رمضان المبارك .

وبالمناسبة قدم الاستاذ عيسى ميقاري وهو مدير التكوين بوزارة الشؤون الدينية والاوقاف مداخلة حول القرآن الكريم شرح معانيه ومضامينه وابعاده الانسانية مؤكدا بان القرآن الكريم كتاب الانسانية جمعاء وهو يضمن حرية المعتقد وعدم الاكراه واحترام المقدسات والحريات العامة وبذلك فان الجزائر اسست لليوم الدولي للعيش معا في سلام والتي اعلنت عنه الجمعية لمنظمة الامم المتحدة يوم

16 ماي 2018 .

ولم يفت الامام للإشارة الى هذه المناسبة العظيمة وهي ليلة القدر التي انزل فيها هذا الكتاب شرح فيها معانيها وابعادها ومضامينها العظيمة .

للإشارة استهل هذا الحفل التكريمي بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وأختتم الحفل بتقديم أنشودة دينية للفرقة الانشادية من القدس عاصمة دولة فلسطين وفي الاخير تم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم.