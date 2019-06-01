سعر سلة خامات الاوبك يستقر عند 10ر67 دولار للبرميل

ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الجمعة على موقعها الإلكتروني إن متوسط سعر سلة خامات المنظمة عرف تراجع حيث استقر عند 10ر67 دولارا للبرميل الخميس، مقابل 75ر67يوم الاربعاء الماضي.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

وفي تفس اليوم، أغلق خام القياس العالمي مزيج برنت الجلسة منخفضا 45 سنتا الى 69 دولار،فيما بلغت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في نفس الفترة 97ر58 دولار مسجلا بذلك ارتفاعا ب 16 سنتا.

وبعد التقهقر الذي عرفته أسعار الذهب الأسود خلال جلسة الأربعاء، ارتفعت الأسعار مجددا لكن دون أن تمحو آثار الخسائر التي سجلت طيلة الأسبوع الماضي.

وأجمع المحللون على أن الحرب التجارية القائمة بين الصين و الولايات المتحدة ألقت بضلالها على السوق النفطية حيث ولدت مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي و التي ستؤدي الى انخفاض الطلب على النفط.

يذكر أن منظمة أوبك اتفقت في ديسمبر المنصرم مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح جانفي 2019 لمدة ستة أشهر (تخفيض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة خارجها.

كما تبقى الدول المشاركة في اتفاق التعاون ملتزمة به حيث كانت نسبة الامتثال الارادي لاتفاق خفض الانتاج قياسية اذ بلغت 168 بالمائة شهر ابريل الفارط.

من جهتها ، أكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق أوبك عقب اجتماعها الرابع عشر المنعقد بجدة (السعودية) الاسبوع الفارط على الالتزام "أن المنظمة ستواصل التعاون لتحقيق توازن سوق النفط".

تجدر الاشارة الى أن هذه اللجنة تتكون من المملكة العربية السعودية و روسيا و الجزائر و الإمارات العربية المتحدة و كازاخستان و الكويت و نيجيريا و فنزويلا.

ومن المقرر تعقد اوبك وحلفاؤها اجتماعهم الوزاري بخصوص الاجراءات التي يمكن ان يتخذها المشاركون في اتفاق خفض الإنتاج في السداسي الثاني من 2019 في يونيو بالعاصمة السويسرية فيينا.كما ستعقد اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ اتفاق خفض الانتاج لقاءها ال 15 في شهر يونيو أيضا بفيينا.