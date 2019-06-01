بدوي يتباحث بمكة المكرمة مع نظيره القطري

تباحث الوزير الأول, نور الدين بدوي أمس الجمعة بمكة المكرمة (السعودية) مع نظيره القطري،الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني, رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حسبما أشار إليه بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أن هذا اللقاء الذي جرى على هامش مشاركة السيد بدوي في أشغال القمة ال14 لمنظمة التعاون الإسلامي قد شكل "فرصة لاستعراض واقع علاقات الأخوة والتضامن والتعاون وسبل تطويرها بين الجزائر وقطر.

وأضاف ذات المصدر أن الطرفين أشادا بالعلاقات الثنائية الممتازة مؤكدين على إرادتهما المشتركة في إعطائها حركية جديدة, لا سيما في المجال الاقتصادي,والرفع من القدرات التي يتوفر عليها البلدان في شتى المجالات وبخاصة الشراكة والاستثمار, مؤكدا في هذا الصدد أن مركب الحديد والصلب ببلارة (ولاية جيجل) قد شكل موضوع النقاش بين الوزيرين لكونه مشروعا رائدا وقصة نجاح لتوسيعها في مجال الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

من جهة أخرى, تبادل كل من السيد بدوي ونظيره القطري وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك, وفي مقدمتها المسائل المدرجة في جدول أعمال القمة ال14 لمنظمة التعاون الإسلامي.

وجرى هذا اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية, السيد صبري بوقدوم.

المصدر: واج