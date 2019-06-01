اجتماع طارئ للكاف هذا الثلاثاء على خلفية فضيحة نهائي رابطة ابطال افريقيا

اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) انه تقرر الدعوة الى اجتماع طارئ يوم الثلاثاء 4 يونيو ن الجاري للنظر في الاحداث التي شهدتها مباراة اياب نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا التي جمعت الجمعة بملعب رادس بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي وتوج الترجي الرياضي في اعقابها باللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي خلال 6 اشهر.

وجاء على الموقع الرسمي للكاف على شبكة الانترنت انه "تبعا للاحداث التي جدت خلال مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي لحساب اياب الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا 2018-2019، وبعد توقف اللقاء، قرر رئيس الاتحاد احمد احمد الدعوة الى عقد اجتماع طارئ يوم 4 يونيو لمناقشة هذا الامر".

وكانت المباراة بين الترجي والوداد توقفت في الدقيقة 63 على خلفية رفض الفريق المغربي استئناف اللعب والمطالبة باللجوء الى تقنية الفيديو "الفار" للتثبت من شرعية هدف للاعبه ايمن حسوني (د63 ) بينما كانت النتيجة تقدم الترجي عن طريق اللاعب الجزائري يوسف بلايلي (د41) لينهى الحكم الغامبي باكاري غاساما المباراة بعد نقاش وجدال تواصل على امتداد 84 دقيقة بتتويج النادي التونسي باللقب.