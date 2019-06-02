وزير الدفاع الصيني يعرب عن استعداد بلاده لإجراء حوار مع الولايات المتحدة

أعرب الجنرال وي فنج هه وزير الدفاع الصيني عن استعداد بلاده لإجراء حوار مع الولايات المتحدة بشأن الحرب التجارية المتصاعدة بينهما، لكنه شدد على أن بكين مستعدة للمواجهة "إذا تطلب الأمر".

وقال وي، خلال مشاركته في "حوار شانجريلا" الدولي للأمن في سنغافورة الذي يختتم أعماله اليوم، "إن أرادت الولايات المتحدة الدخول في محادثات مع سلطات بلادي بشأن الخلاف التجاري الذي بدأته واشنطن، فإننا سوف نبقي الباب مفتوحا، وإذا أرادت المواجهة، فإننا سنخوض المواجهة حتى النهاية".

وفي جانب آخر من كلمته، أكد وزير الدفاع الصيني حق بلاده في بناء منشآت دفاع محدودة على الجزر "التي تتبعها" للدفاع عن نفسها، مشددا على رفضه لكل انتقادات تصدر حيال الأمر من أي طرف، في رد منه على ما تضمنته كلمة السيد باتريك شاناهان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة حينما انتقد بكين وحثها على التوقف عن

السلوك الذي يقوض سيادة الدول الأخرى ويغرس عدم الثقة في نواياها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

كما أكد في هذا السياق "أنه حق شرعي بأن تنفذ دولة ذات سيادة أعمال بناء على أراضيها "، موضحا أن الصين تبني منشآت دفاع محدودة على الجزر والحيود المرجانية للدفاع عن النفس.

وتأتي تصريحات وزير الدفاع الصيني وسط توترات متصاعدة بين بلاده والولايات المتحدة، والتي اتسمت بحرب تجارية ضارية، واتهامات بتزايد عسكرة الصين لبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وادعاءات بتدخل واشنطن في تايوان ذات الحكم الذاتي، والتي تؤكد الصين أنها جزء منها