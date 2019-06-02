عودة الأمطار إلى اليزي ابتداء من اليوم والمتضررون من الفياضانات يطالبون بتكفل أحسن

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية عن عودة الأمطار المصحوبة بالبرد الى ولاية اليزي في نشرية خاصة تمتد من منتصف نهار اليوم الاحد الى صبيحة الاثنين مع توقعات بتسجيل كميات أمطار تصل أو تتجاوز 25 ملم محليا.

وسجلت ولاية اليزي تضرر عدد معتبر من المنازل التي غمرتها المياه جراء الفيضانات الاخيرة التي عرفتها المنطقة نهاية الاسبوع والتي تسببت أيضا في انسداد قنوات الصرف الصحي في شوارع مدينة جانت وانغمار الطرقات بالأوحال والأتربة وغلق العديد من الطرق في وجه حركة السيارات وقطع الكهرباء في أماكن عديدة من المدينة .

ويقول احد الشهود العيان في تسجيل للتلفزيون الجزائري" أمور كثيرة حدثت في عشرين دقيقة فقط وهذا بسبب التسيب ..ما نعاني منه أكثر هو عودة مياه الصرف الى المنازل " ، فيما دعا مواطن آخر "السلطات المحلية إلى التكفل بالمتضررين من هذه الفياضانات فس أسرع وقت ممكن

هذا وسارعت فرق الحماية المدنية للمنطقة بالتدخل السريع لامتصاص المياه التي غمرت المنازل و أوضح مدير الحماية المدنية لولاية إليزي محمد بولاكي" لحسن الحظ لم نسجل ضحايا بشرية لكن هناك عدد كبير من المنازل المغمورة بالمياه ونحن نعمل لتحديد اولويات التدخل " .

وكانت السلطات المحلية لاليزي قد تنقلت فور سقوط الامطار الى المدينة المتضررة للوقوف على وضعية الاحياء المتأثرة ، و قد أكد الامين العام لولاية إليزي فضيل ضويفي أنه تم تشكيل خلية ازمة من اجل احصاء السكنات المتضررة واتخاذ الاجراءات الاستعجالية .

المصدر:موقع الاذاعة الجزائرية