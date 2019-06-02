التجمع الجهوي لفالنسيا: الجزائريان لعرج و بوهدة يعتليان منصة التتويج

احتل العداءان الجزائريان ميلود لعرج و سفيان بوهدة على التوالي المرتبتين الثانية والثالثة في سباق 400 م في إطار تجمع ألعاب القوى الذي نشط السبت بملعب جورج-بومبيدو بفالنسيا (فرنسا).

وسجل لعرج توقيتا قدره 47ثا 12 ج.م, امام مواطنه بوهدة الذي حقق 47 ثا 54 ج.م, بينما توج بالسباق الفرنسي جيل بيرون بـ 47ثا .10 ج.م.

وكان لعرج قد سجل يوم 26 ماي الماضي توقيتا قدره 46 ثا و86 ج.م في تجمع فورباش, بينما في بطولة فرنسا ما بين الأندية, قطع مسافة السباق في 46 ثا و90 ج.م .

من جهته, أبدى بوهدة "رضاه" عن مردوده خلال أول خرجة له هذا الموسم, "سيما و ان المنافسة تزامنت مع شهر رمضان و الظروف المناخية التي ميزتها إذ إن الرياح كانت نوعا ما قوية".

و أشار بوهدة إلى أن هدفه هو تحسين توقيته لأقل من 46 ثانية و المشاركة في الألعاب الإفريقية المقررة أواخر شهر أوت و بداية سبتمبر.

قبل هذا, سيشارك بوهدة في سباق 200م لتجمع أنغولا يوم 7 جوان بفرنسا.