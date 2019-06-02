هذه اوقات خدمة ميترو الجزائر و الترامواي و النقل عبر الكوابل الثابتة خلال عيد الفطر

قامت مؤسسة ميترو الجزائر بتحديد مواقيت خدمة النقل عبر ميترو الجزائر و الترامواي والنقل عبر الكوابل الثابتة (تيليفيريك و عربات معلقة) خلال يومي عيد الفطر المبارك، حسبما افاد به اليوم الاحد بيان لمؤسسة ميترو الجزائر.

واوضح البيان ذاته ان مواقيت خدمة النقل عبر ميترو الجزائر ستكون من الساعة 05 و 00 د صباحا الى الساعة 23 و 00 د مساء.

كما اشار المصدر ذاته الى ان هذه المواقيت ستكون صالحة الى غاية ثاني يوم من عيد الفطر.

اما فيما يخص النقل عبر الترامواي -يضيف البيان- فان ترامواي الجزائر العاصمة سيغطي الفترة الممتدة من الساعة ال06 و 00 د الى غاية منتصف الليل، اما ترامواي وهران و قسنطينة فسيعملان من الساعة ال05 و 00 د صباحا الى غاية الساعة 23 و 00 د ليلا.

واوضحت الشركة في بيانها ان مواقيت عمل ترامواي سيدي بلعباس ستكون من الساعة ال05 و 30 د صباحا الى غاية الساعة ال21 و 45 د مساء في حين سيعمل ترامواي ورقلة من الساعة ال05 و 30 صباحا الى منتصف الليل.

وفيما يتعلق بأوقات عمل ترامواي سطيف فقد حددت من الساعة ال05 و 30 د صباحا الى غاية الساعة 22 و 15 د مساء.

اما بخصوص النقل عبر الكوابل الثابتة فقد اوضحت مؤسسة ميترو الجزائر ان الاوقات الخاصة بالعربات المعلقة على الكوابل لواد قريش و باب الواد (الجزائر) و تيلفيريك المدنية و الميموريال و قصر الثقافة قد حددت جميعها من الساعة ال06 و00 د صباحا الى غاية الساعة 19 و 00 د مساء.

وبخصوص العربات المعلقة لمدينة البليدة فان الخدمة مضمونة من الساعة ال07 و 15 د صباحا الى غاية الساعة ال17 و 00 د مساء.

وخلص بيان المؤسسة في الاخير الى التأكيد بان مواقيت خدمة العربات المعلقة لولاية تلمسان قد تم تحديدها من الساعة ال06 و 30 د صباحا الى غاية الساعة 19 و 00 د مساء.