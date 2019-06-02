قوات الاحتلال تعتقل سيدتين فلسطينيتين في القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاحد سيدتين فلسطينيتين، بالتزامن مع اقتحام المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه تم اعتقال السيدتين من منطقة شارع نابلس بباب العامود بالقدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال، قد أغلقت جميع المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة من القدس المحتلة، إضافة إلى عدة شوارع محيطة بها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي اقتحم فيه نحو 1200 مستوطن يرافقهم 400 من افراد شرطة الاحتلال المسجد الأقصى بعد الاعتداء على المصلين وإغلاق المصلى المرواني والمصلى القبلي بالمسجد الأقصى بالسلاسل الحديدة، وإلقاء قنابل الصوت والغاز صوب المعتكفين داخلهما.

وقد تعرضت شابة فلسطينية إلى الاعتداء عليها بالضرب المبرح وإصابتها بالرأس من قبل قوات الاحتلال ما أدى إلى إصابتها بجروح متفاوتة وذلك في ظل الطوق الذي يفرضه الكيان الإسرائيلي على القدس المحتلة.