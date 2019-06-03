مقتل 5 أشخاص في اشتباكات بميدان الإعتصام بالخرطوم

قتل خمسة أشخاص في اشتباكات وقعت صباح اليوم الإثنين بميدان اعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم.

وقالت لجنة أطباء السودان في بيان لها أن "عدد قتلى فض الاعتصام أمام مقرقيادة الجيش السوداني بالخرطوم بلغ خمسة " وأشارت إلى "تسجيل عدد كبير من الإصابات استدعت التدخل الجراحي ودخول العناية المكثفة".

وبدأت السلطات السودانية فجر اليوم في فض اعتصام ألاف السودانيين من أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم والذي استمر لنحو شهرين.

وتعرض مقرالاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم منذالساعات الأولى من صباح اليوم لإطلاق نار كثيف في محاولة لفضه بالقوة.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في البلادي عبر بيان صحفي حالة الاستنفار القصوى لكافة قواعده وطالبهم بالاحتشاد في مقر الاعتصام بالخرطوم وبقية الولايات وتسيير المظاهرات وإغلاق الطرق.

ودعا التجمع عقب فض الاعتصام إلى "إعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس العسكري واستكمال الثورة"محملا المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية ما يتعرض له المحتجون في ساحةالاعتصام فيما لم يصدر أي بيان من المجلس العسكري الانتقالي حتى الآن يوضح الأسباب التيأدت تصعيد الوضع .

ويعتصم ألاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم للضغط على المجلس العسكري لتسريع عملية تسليم السلطة إلى المدنيين بعد توقف المفاوضات بين المجلس العسكريالانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" منذ أكثر من أسبوع