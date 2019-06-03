لجنة الأهلة تجتمع هذا الاثنين لإعلان أول أيام عيد الفطر

يترقب الجزائريون سهرة هذا الاثنين الإعلان عن أول أيام عيد الفطر المبارك من قبل لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف والتي ستجتمع هذا المساء بدار الإمام بالمحمدية لترقب هلال غرة شهر شوال لهذا العام .

وكانت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والاوقاف قد أكدت في بيان لها أنها ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك هذا الاثنين ابتداء من وقت صلاة المغرب بدار الإمام -المحمدية بالجزائر العاصمة- وستبث على المباشر عبر وسائل الإعلام المرئية و المسموعة للإعلان عن غرة شوال..

كما أكدت جمعية الشعرى لعلم الفلك أن يوم الأربعاء الموافق لـ 5 جوان، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، و ذلك بناءا على استحالة رؤية هلال شوال يوم الإثنين 03 جوان، وهو ما يستوجب حسب ذات المصدر إتمام الشهر الفضيل إلى 30 يوما بالجزائر والبلدان التي تعتمد على الرؤية المباشرة للهلال.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية