13 قتيلا واصابات خطيرة في محاولة فض الاعتصام بالخرطوم

03/06/2019 - 13:09

قتل 13 متظاهرا وأصيب العشرات لدى فض قوات الأمن في السودان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم، في حين دعت قوى الثورة إلى عصيان مدني لإسقاط المجلس العسكري.

وأعلنت "لجنة أطباء السودان" و"تجمع المهنيين"، صباح اليوم الاثنين، أن عدد قتلى فض الاعتصام الذي وقع فجرا ارتفع إلى 13، إضافة إلى عشرات الجرحى بينها إصابات خطيرة.

وذكرت تقارير اعلامية أن قوات الأمن اقتحمت موقع الاعتصام في ساعة مبكرة من  صباح اليوم وسط طلقات نار لم يعرف مصدرها.

ودعا تجمع المهنيين إلى عصيان مدني شامل وإغلاق الشوارع والمنافذ  مطالبا بحماية المتظاهرين في الميدان في وقت وصلت فيه المحادثات بين المحتجين والمجلس العسكري بشأن الفترة الانتقالية إلى طريق مسدود.

    

 

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