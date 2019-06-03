هلاك فتاتين من عائلة واحدة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون بميلة

هلكت فتاتان من عائلة واحدة جراء استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون، فيما تم إنقاذ 3 أفراد آخرين من نفس العائلة من الموت و ذلك بمنزلهم بمدينة ميلة، حسب ما علم اليوم الاثنين من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية لولاية ميلة.

و استنادا لذات المصدر فقد تم التدخل على مستوى منزل يقع بحي سيدي الصغير بوسط مدينة ميلة لإسعاف 5 ضحايا من عائلة واحدة تعرضوا للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

و قد سجلت الحماية المدنية وفاة فتاتين تبلغان من العمر 19 و25 سنة فيما تم إنقاذ 3 أفراد آخرين من خطر الموت اختناقا بغاز أول أكسيد الكربون و تم تحويلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى ميلة.