احتياطات الصرف تنخفض إلى 88ر79 مليار دولار في نهاية 2018

كشف بنك الجزائر هذا الاثنين ان احتياطات الجزائر من الصرف انخفضت إلى 88ر79 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018 مقابل 33ر97 مليار دولار في نهاية 2017 أي تراجع بـ 45ر17 مليار دولار.

و أوضح البنك المركزي في مذكرته الظرفية للسداسي الثاني من سنة 2018 أن هذا التراجع "مرتفع قليلا عن عجز الرصيد الكلي لميزان المدفوعات بسبب تأثير التثمين السلبي بحوالي 73ر1 مليار دولار المرتبط بانخفاض قيمة الاورو أمام الدولار في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2017 و ديسمبر 2018".

وأضاف المصدر ذاته أن الانخفاضات السنوية لاحتياطات الصرف المرتبطة بعجز الرصيد الكلي للمدفوعات تعكس -حسب بنك الجزائر- ارتفاع النفقات الداخلية الخام لمجموع العناصر الفعالة الاقتصادية حول الدخل الوطني أي ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات.

و تشير تحاليل ذات المؤسسة المالية إلى أن "هذه الاختلالات راجعة إلى العجز الكبير الذي سجلته المالية العمومية" مؤكدة أن استمرار تراجع احتياطات الصرف "يؤكد على ضرورة بدل جهود تصحيح مستمرة سيما فيما يخص الميزانية من أجل إعادة الاستقرار لميزان المدفوعات و الحد من تراجع الاحتياطيات الرسمية للصرف".

كما أشارت ذات الوثيقة إلى أن تلك الجهود من شأنها أن تندرج في إطار "برنامج واسع لإصلاحات هيكلية بهدف تحسين تحصيل الجباية العادية (بما في ذلك من خلال ترشيد الدعم) و تحرير الإمكانيات الكبيرة لنمو الاقتصاد الوطني و تنويع العرض الداخلي و تصدير السلع و الخدمات".

يجدر الذكر بأن احتياطات الجزائر من الصرف (دون احتساب الذهب) بلغت 12ر82 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2018 مقابل 08ر86 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر و 61ر88 مليار دولار في نهاية شهر جوان 2018.