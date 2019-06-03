2.755,2 مليار دج قيمة عائدات جباية المحروقات خلال 2018

بلغت العائدات الجبائية للمحروقات للجزائر 2.755,2 مليار دج في 2018 مقابل 2.177,0 2 مليار دج في 2017 حسبما أعلن عنه بنك الجزائر اليوم الاثنين.

و أشار بنك الجزائر في مذكرة خاصة بالسداسي الثاني 2018 الى أنه " في ظرف يتميز بتراجع حجم صادرات المحروقات فان ارتفاع متوسط سعر البترول في 2018 تجسد بزيادة العائدات الجبائية للمحروقات التي بلغت 2.755,2 مليار دج مقابل 2.177,0 مليار دج في 2017 ".

و رفعت هذه الزيادة في الجباية البترولية في ظرف يتميز بشبه استقرار في المداخيل خارج المحروقات, المداخيل المالية الاجمالية الى 6.619,5 مليار دج مقابل 6.047,9 مليار دج في 2017 ".

و استنادا إلى نفس المصدر فان أرباح بنك الجزائر, ضمن العائدات خارج المحروقات, بلغت 1000 مليار دج مقابل 919,8 مليار دج في 2017 .

أما ارتفاع النفقات في الرأسمال من 2.631,5 مليار دج الى 3.078,0 مليار دج فقد عملت على رفع التكاليف الإجمالية إلى 7.842,6 مليار دج في 2018 مقابل 7.389,3 مليار دج في 2017 أي بزيادة نسبتها 6.1 بالمئة.

غير أن أكبر ارتفاع في العائدات الإجمالية مقارنة بالتكاليف الإجمالية فقد تجسد بتقليص العجز المالي من1.234,8 مليار دج في 2017 الى 1.106,8 مليار دج في 2018 .

و قد ارتفع الرصيد الإجمالي للخزينة الواجب تمويلها الى 1.647,0 مليار دج. و تجدر الاشارة إلى أن ارتفاع النفقات المالية الإجمالية مرتبط بشكل عام بزيادة النفقات في رأسمال.

غير أنه من مجموع 3.078,0 مليار دج من نفقات التجهيز فان 528,6 مليار دج أي ما يعادل 2ر17 بالمئة تمثل التكاليف في إطار العمليات في الرأسمال ( تزويد حسابات التخصيص الخاص و تيسير نسب الفوائد و تسوية الديون المستحقة على الدولة و المساهمة في ميزانية الدولة لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية) حسبما جاء في مذكرة بنك الجزائر.