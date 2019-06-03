احتياطات الصرف تنخفض إلى 79.88 مليار دولار في نهاية 2018

كشف بنك الجزائر اليوم الاثنين أن احتياطات الجزائر من الصرف انخفضت إلى 79.88 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018 مقابل 97.33 مليار دولار في نهاية 2017 أي تراجع بـ 17.45 مليار دولار.

و أوضح البنك المركزي في مذكرته الظرفية للسداسي الثاني من سنة 2018 ان هذا التراجع "مرتفع قليلا عن عجز الرصيد الكلي لميزان المدفوعات بسبب تأثير التثمين السلبي بحوالي 1.73 مليار دولار المرتبط بانخفاض قيمة الأورو أمام الدولار في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2017 و ديسمبر 2018".

وأضاف المصدر ذاته ان الانخفاضات السنوية لاحتياطات الصرف المرتبطة بعجز الرصيد الكلي للمدفوعات تعكس -حسب بنك الجزائر- ارتفاع النفقات الداخلية الخام لمجموع العناصر الفعالة الاقتصادية حول الدخل الوطني أي ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات.

و تشير تحاليل ذات المؤسسة المالية إلى أن "هذه الاختلالات راجعة الى العجز الكبير الذي سجلته المالية العمومية" مؤكدة أن استمرار تراجع احتياطات الصرف "يؤكد على ضرورة بدل جهود تصحيح مستمرة سيما فيما يخص الميزانية من أجل إعادة الاستقرار لميزان المدفوعات و الحد من تراجع الاحتياطيات الرسمية للصرف".

كما أشارت ذات الوثيقة إلى أن تلك الجهود من شأنها أن تندرج في إطار "برنامج واسع لإصلاحات هيكلية بهدف تحسين تحصيل الجباية العادية (بما في ذلك من خلال ترشيد الدعم) و تحرير الإمكانيات الكبيرة لنمو الاقتصاد الوطني و تنويع العرض الداخلي و تصدير السلع و الخدمات".

يجدر الذكر بأن احتياطات الجزائر من الصرف (دون احتساب الذهب) بلغت 82.12 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2018 مقابل 86.08 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر و 88.61 مليار دولار في نهاية شهر جوان 2018.