تجمع براغ : الجزائري لحولو بفوز بسباق 400 متر حواجز

فاز العداء الجزائري، عبد المليك لحولو، بسباق 400 متر حواجز، ضمن منافسات تجمع براغ بجمهورية التيشك، خلال السباق الذي جرى اليوم الاثنين.

وتفوق الدولي الجزائري بسباق 400 متر حواجز بزمن (49 ثا 20 ج)، متفوقا على الأمريكيان جوني دوتش (49 ثا 61 ج) وخليفة روسر (49 ثا 68 ج) على التوالي.

وسبق للعداء لحولو تحقيق توقيت قدره (48ثا و 95ج) في البطولة العربية الاخيرة بالقاهرة المصرية، اضافة الى نتيجته في السباق العالمي للاتحاد الدولي (49ثا و 38ج) بمدينة نانجينغ الصينية بتاريخ 21 مايو الجاري.

ويهدف العداء الجزائري الى التألق في الالعاب الافريقية بالمغرب-2019 وبطولة العالم بالدوحة-2019.