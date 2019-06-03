عيد الفطر: استحداث نقاط بيع " الخبز " عبر عدد من الساحات العمومية بالعاصمة

علم يوم الاثنين عن مصدر من مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر أن هذه الأخيرة ، قررت استحداث نقاط بيع لمادة الخبز عبر عدد من الفضاءات و الساحات العمومية بالعاصمة خلال أيام عيد الفطر المبارك من اجل ضمان تموين أفضل للسكان بهذه المادة الواسعة الاستهلاك .

و أوضح ، دهار العياشي ، ممثل عن المديرية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، انه و ضمن الإجراءات التي قررتها وزارة التجارة لضمان التموين المنتظم للسكان بالمواد الواسعة الاستهلاك تقرر استحداث نقاط لبيع مادة الخبز عبر الفضاءات و الساحات العمومية بالولاية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

و قال إن العملية تمت بالتنسيق مع إحدى العلامات التجارية لمتعامل اقتصادي صاحب مخبزة صناعية ، و سيتم من خلال هذه العملية توفير 20 ألف وحدة من الخبز خلال أول أيام العيد و قرابة 30 ألف وحدة أخرى خلال ثاني أيام العيد.

و تتوزع نقاط البيع المشار إليها عبر كل من الساحات العمومية لبلديات بئر التوتة و الرغاية و الحراش و الدار البيضاء إلى جانب نقطة بيع بساحة البريد المركزي و أخرى بمقر الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين وساحة الساعات الثلاث ببلدية باب الواد.

وعاد المتحدث للتذكير بتسخير 4.105 تاجر لضمان مداومة يومي عيد الفطر و تجنيد 197 عون مراقبة للسهر على التطبيق الفعلي و احترام المداومة من قبل هؤلاء ، مبرزا أن عدد المخابز الناشطة على مستوى ولاية الجزائر بلغ 646 مخبزة تم تسخير 475 منها لضمان المداومة لتضاف إليها نقاط بيع مادة الخبز المشار إليها.

أمّا بخصوص محلات المواد الغذائية العامة و الخضر و الفواكه فتم حسب ذات المتحدث تسجيل 3.501 تاجر سيتم تسخير 1794 منهم لمداومة العيد.

أما عدد النشاطات الأخرى مثل المطاعم و المقاهي فبلغ إجمالا 3.500 محل و تم تجنيد 1.822 منها للمداومة، مؤكدا أن عدم احترام إجراءات المداومة يعني تعرض التاجر المخالف لعقوبات تتمثل في غرامات مالية تتراوح بين 30 إلى 100 ألف دج و التي يمكن أن تتضاعف . و اقتراح غلق المحل التجاري لفترة تصل 30 يوما ، و في حال لم يتم تسديد الغرامة في الآجال المحددة يتم إحالة ملف التاجر المخالف إلى الجهة القضائية المختصة لتفصل فيها العدالة وفقا لما يقتضيه القانون يضيف المتحدث.

المصدر: الإذاعة الجزائرية