تحضيرا لإطلاق سوق الدول الأفريقية : جلاب يشارك في اللقاء الــ 8 لوزراء التجارة الأفارقة بأديس ابيبا

أفاد بيان للوزارة ، يشارك وزير التجارة، سعيد جلاب في اللقاء الثامن لوزراء التجارة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ، المنتظر يومي 6 و7جوان الجاري في أديس ابيبا إثيوبيا . و يضيف نفس البيان ، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تطبيق خارطة الطريق التي ترمي إلى إنهاء الأشغال العالقة ذات الصلة بالمفاوضات حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية .

ويأتي هذا اللقاء تحسبا للقمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات مبرمجة يوم 7 جويلية 2019 في نيامي بالنيجر من أجل إطلاق سوق الدول الأفريقية.

وقد سبق اللقاء الوزاري،الاجتماع الـ 8 لمنتدى مفاوضات التجارة الحرة القارية الإفريقية،الذي بدأ أشغاله في 20 مايو المنصرم وانتهت في1 يونيو في أديس أبابا بإثيوبيا.

و تضمن جدول أعمال منتدى مفاوضات التجارة الحرة القارية الإفريقية والموظفين السامين ، الفصل في النقاط المتعلقة بتحديد قواعد المنشأ الإفريقي بالنسبة لكل منتج من اجل جعل مختلف المواقف متوائمة حول قواعد المنشأ لتمكين المنتجات الأفريقية المتداولة بين الدول الأعضاء من الاستفادة من تعريفات جمركية تفاضلية.

وتضمن جدول أعمال المنتدى أيضا ، دراسة تقارير مجموعات العمل التقنية حول القيود غير التعريفية وكذا تجارة الخدمات بالإضافة إلى دراسة مخطط تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بعد إطلاقها.

وستعرض نتائج و توصيات المفاوضات على وزراء التجارة الأفارقة للمصادقة عليها .و حسب وزارة التجارة فان الهدف الرئيسي من اللقاء الوزاري يكمن في المصادقة على الوسائل التقنية التي تسمح بالانطلاق الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية .

للتذكير،تعتبر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ، التي دخلت حيز التنفيذ يوم 30 يونيو المنصرم، واحد من المشاريع الرائدة في أجندة الاتحاد الأفريقي لسنة 2063 والتي تمثل إطار عمل مشترك من أجل تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة لأفريقيا على مدى السنوات الخمسين المقبلة.