الأمم المتحدة : 13.5مليون أفغاني جائع يرزخ بين مطرقتي الجفاف وتدهور الأمن

أكدت منظمة الأمم المتحدة أن 13.5 مليون شخص من سكان الريف الأفغاني يواجهون مستوى من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف التاريخي وتدهور الوضع الأمني في البلاد.وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير نشره اليوم عن عمليات الإغاثة في أفغانستان العام الماضي، أن الجفاف، الذي وصفه بعض السكان المحليين بأنه الأسوأ الذي شهدوه في حياتهم أحدث تأثيرات مدمرة على سكان المناطق الريفية العام الماضي، مشيرا إلى أنه "مع فشل المحاصيل ومحدودية إمدادات المياه وازدياد نقص التغذية والأمراض غادر مئات الآلاف منازلهم ولجأوا إلى مناطق قريبة من المدن الكبيرة سعيا للحصول على المساعدة".

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة في أفغانستان ارتفع من 3.3 مليون في بداية العام الماضي حتى فبراير 2019، إلى 13.5 مليون شخص، أي ما يمثل نسبة 47% من السكان، لافتا إلى أن مجموعات الإغاثة الإنسانية تمكنت من الوصول إلى نحو 6.5 مليون شخص العام الماضي بميزانية قدرت بـ 471 مليون دولار.

كما قال التقرير إنه رغم تأثير الجفاف، بقي النزاع هو أكبر سبب وراء الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان العام الماضي، مبرزا أن الأمطار الأخيرة التي ضربت مناطق متفرقة من أفغانستان في فصل الربيع وأدت إلى فيضانات قاتلة ، زادت من مأساة السكان المحليين.

ورصدت منظمة الأمم المتحدة خلال العام الماضي مقتل 3804 مدنيين في أفغانستان، من بينهم أكثر من 900 طفل، وإصابة 7189 آخرين، ليكون بذلك عام 2018 الأكثر دموية حتى الآن.

يذكر أن برنامج الأغذية العالمي كان قد أعلن في نهاية العام الماضي أنه سيوسع نطاق عملياته بصورة كبيرة في أفغانستان، ليصل إلى حوالي 2.5 مليون شخص في المقاطعات المتأثرة بالجفاف لمدة ستة أشهر على الأقل.

المصدر : الوكالات