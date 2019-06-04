المجلس العسكري السوداني يعلن عن إجراء انتخابات عامة في غضون 9 أشهر

أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أوّل ركن عبد الفتّاح البرهان، اليوم الثلاثاء، أنّ المجلس قرّر إلغاء ما كان قد اتُّفِق عليه سابقًا مع المتظاهرين بشأن انتقال السُلطة في البلاد، وقرّر أيضًا إجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر.

وقال البرهان ، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي فجر الثلاثاء، " قرّر المجلس العسكري وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وإلغاء ما تمّ الاتّفاق عليه، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامّة في فترة لا تتجاوز التّسعة أشهر من الان"، مضيفا أن الانتخابات ستتمّ تحت إشراف إقليمي ودولي.

ويعقد مجلس الأمن الدولي ، اليوم الثلاثاء ، جلسةً مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان، بعدَ مقتل ما لا يقلّ عن ثلاثين شخصًا جرّاء تقارير عن فضّ القوّات السودانيّة أمس الإثنين الاعتصام الذي يُطالب بتسليم السُلطة إلى مدنيّين.

وتُعقَد جلسة مجلس الأمن بعد طلب تقدّمت به الإثنين ألمانيا وبريطانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيّون، في وقت أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استخدام قوّات الأمن السودانيّة القوّة المفرطة لفضّ الاعتصام.

وأشار الفريق أوّل ركن عبد الفتّاح البرهان إلى إنّ المجلس العسكري " سيأمر بإجراء تحقيق بشأن ما حصل،ويعِد بتحقيق في الأحداث".